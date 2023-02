Gazzetta - Nessuno ha Kvara-Osimhen! I supereroi che ricordano Diego e Careca

Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Diego e Careca, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Diego e Careca, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che "nessuno in Italia ha oggi due così. Anche in Europa gli sfidanti si contano sulle dita di una mano. Ma le due meraviglie di Spalletti non hanno ancora vinto niente e quindi dentro di loro si agita un misto di fame e incoscienza che fa tentare l’impossibile. Come il dribbling da lontano con tiro angolatissimo di Kvara. E poi la botta a occhi chiusi sul primo palo, dalla linea di fondo, di Osimhen. Due gol favolosi, da Champions. In Europa questa sana follia può fare la differenza, in Italia ha già scavato uno di quei fossati con i quali i castelli si proteggevano dagli assalti"