Gazzetta - Niente Veiga? C'è (anche) Jack: Garcia riprende l'idea di Spalletti

Niente Veiga, Rudi risolve con Jack, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando di un'idea che cova da tempo in casa Napoli, quella di Raspadori che allarga il raggio di azione: "Sì, perché senza nulla togliere a Garcia che sta lavorando su questo progetto da mezzala, nel dicembre scorso l’idea l’aveva già avuta Spalletti. Un modo per aggiungere altre soluzioni, sfruttando la duttilità di questo attaccante, capace di giocare un po’ in tutte le posizioni. L’esperimento allora non andò oltre alcune amichevoli nel ritiro turco, anche perché poi alla ripresa le esigenze erano altre e a febbraio un infortunio lo condizionò".

Garcia, come Spalletti, ha trovato il massimo della disponibilità di un attaccante completo e intelligente: "Certo, Raspadori ha sempre sottolineato di «preferire restare centrale, più vicino alla porta», ma sempre aggiungendo di mettersi a disposizione del tecnico. Che ora sta pensando di plasmarsi in casa un altro rinforzo a centrocampo, visto com’è finita la trattativa su Gabri Veiga. E senza paragoni antipatici, l’interpretazione che può dare Giacomo del ruolo di interno di centrocampo può somigliare, dal punto di vista dell’atteggiamento tattico, al modo in cui si muove il galiziano".