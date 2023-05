Gazzetta non ha dubbi: "Kim pronto all'addio, la sua sostituzione scelta complessa per il Napoli"

Min-jae Kim pronto a dire addio al Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kim Min-jae Kim pronto a dire addio al Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non sembra avere dubbi sulla partenza destinazione Premier League del difensore sud-coreano.

"E guardando avanti ieri nell’ordine difensivo si è sentita la mancanza di un leader come il sudcoreano Kim, lui sì con il biglietto pronto per un nuovo volo in Inghilterra. La sua sostituzione sarà una delle scelte più complesse per il Napoli. Così come le qualità e la vivacità di Raspadori, molto apprezzate da Spalletti, forse porteranno a riflessioni diverse sul sistema di gioco da usare e alle caratteristiche dei nuovi giocatori da ingaggiare".