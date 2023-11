Gazzetta - Non solo il 4-3-3: c'è un altro modulo possibile nella sua testa

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri ripartirà senza dubbio dal 4-3-3 ma c'è un altro modulo che col tempo potrebbe approfondire. Ne parla La Gazzetta dello Sport: "L’unica variante, ma non è di stretta attualità, è - con Di Lorenzo un po’ più avanti - il 3-4-3. Perché Kvara - altro che panchina o sostituzioni - per Mazzari è evidentemente il leader tecnico, e - come succederebbe con moduli diversi - non va innescato in mezzo al campo, da seconda punta, sottopunta o trequartista. Kvara ha bisogno di partire sulla fascia, dove ha un riferimento, con la libertà di scegliere come aprire le difese".