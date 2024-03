Gazzetta - Non solo Zirkzee: ADL sogna un triplo colpo dal Bologna

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli e parla di Victor Osimhen, che potrebbe lasciare Napoli in estate

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli e parla di Victor Osimhen, che potrebbe lasciare Napoli in estate. Anzi il suo addio sembra ormai cosa fatta in virtù della clausola da 130 milioni inserita nel nuovo contratto.

"Se il nigeriano dovesse essere ceduto, servirà un attaccante di spessore. Sul taccuino di Meluso e Micheli ci sono David del Lilla, Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord. Con i rossoblù in realtà il tavolo delle trattative potrebbe riguardare più fronti dal momento che piacciono molto sia Calafiori per la difesa che Ferguson per il centrocampo".