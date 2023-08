Gazzetta - Offerta da capogiro per Zielinski dall'Al Ahli: è suo uno degli "infortuni da mercato"

L’Al Ahli è in missione in Italia, ha deciso di rompere gli indugi e di presentare una nuova offerta da capogiro a Piotr Zielinski

L’Al Ahli è in missione in Italia, ha deciso di rompere gli indugi e di presentare una nuova offerta da capogiro a Piotr Zielinski, finora sempre convinto di restare a Napoli e addirittura pronto a rinnovare con il presidente Aurelio De Laurentiis per altre quattro stagioni, abbassandosi sensibilmente l’attuale ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che specifica che tra gli "infortuni di mercato" a cui fa riferimento Garcia c'è anche lui.