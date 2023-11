Gazzetta - Oggi il Napoli annuncia Tudor: era già stato sondato dopo il no di Conte

Sulla Gazzetta dello Sport si riassume la giornata frenetica del Maradona e la decisione del patron del Napoli di cambiare guida tecnica

TuttoNapoli.net

Il cambiamento del Napoli è tutto in una lettera: dal tutor a Tudor. Sulla Gazzetta dello Sport si riassume la giornata frenetica del Maradona e la decisione del patron del Napoli di cambiare guida tecnica dopo il ko con l'Empoli: "Perché ieri, dopo aver assistito all’ennesimo scempio della squadra campione d’Italia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare allenatore. L’annuncio ci sarà con ogni probabilità oggi, quando il Napoli vorrà comunicare il nuovo tecnico.

Una scelta che dovrebbe ricadere su Igor Tudor, il croato già sondato anche nella precedente sosta di ottobre, dopo Antonio Conte. Ma allora il patron, preso atto del “no” dell’ex c.t. azzurro, ha preferito rimettere in sella Rudi Garcia, cominciando a presenziare ogni giorno gli allenamenti del francese, da tutor, di fatto già depotenziato e che ieri con l’Empoli è arrivato al capolinea dopo la terza sconfitta al Maradona in campionato su 6 partite con una media di 1,17 punti che serve più o meno per evitare la retrocessione in Serie B".