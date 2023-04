Gazzetta - Osimhen può restare a Napoli: i due fattori decisivi per la scelta di Victor

Questo il titolo della pagina che la Gazzetta dello Sport dedica all'attaccante azzurro.

© foto di www.imagephotoagency.it

Le grandi d’Europa lo cercano, ma lui vuole godersi scudetto e festa con i tifosi: Victor Osimhen può restare e provare la nuova rincorsa alla Champions. Questo il titolo della pagina che la Gazzetta dello Sport dedica all'attaccante azzurro.

"Non si può escludere che lo stesso centravanti nigeriano decida di continuare la scommessa a Napoli, specie se resterà Luciano Spalletti alla guida della squadra. Victor è molto ambizioso e fra i suoi obiettivi c’è la vittoria della Champions. Ma delle candidate al suo acquisto oggi solo il Bayern può dare più garanzie del Napoli, visto che il Chelsea non giocherà in Europa e Manchester e Psg hanno faticato.

Ecco perché gli scenari sono tutti in divenire. E gli affari di cuore, per un ragazzo genuino come Victor, avranno anche il loro peso nelle scelte per il futuro".