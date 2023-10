Gazzetta - Osimhen recidivo: recupero sarà graduale per evitare un altro rischio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen potrebbe rientrare dopo la sosta successiva, il 25 novembre per la sfida contro l'Atalanta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a tal proposito scrive: "La guarigione arriverà a ridosso della prossima sosta di novembre, dunque si procederà con molta cautela sul recupero, visto la recidività di questo infortunio per Victor. Anche per evitare che venga riconvocato in nazionale il giocatore, con altissimo rischio di ricaduta".