Gazzetta - Osimhen resta in Nigeria: non si sa ancora quando tornerà

Victor Osimhen resta in Nigeria ancora per un po' di tempo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen resta in Nigeria ancora per un po' di tempo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Le questioni personali sembrano risolte, Osimhen ha seguito il programma di recupero a Lagos, sua città Natale, ma il club - si legge - non ha ancora fissato una data specifica per il suo rientro, permettendogli di seguire le terapie circondato dai suoi cari.