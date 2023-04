Gazzetta - Osimhen scalpita per il Milan: la decisione dello staff medico

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sulle condizioni dell'attaccante nigeriano.

Victor Osimhen e una corsa contro il tempo con una data segnata in rosso sul calendario: quella del 12 aprile, giorno in cui si giocherà l'andata della sfida Champions contro il Milan. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sulle condizioni dell'attaccante nigeriano.

"Osimhen che scalpita in vista di mercoledì perché non avverte particolare dolore, ma lo staff sanitario resta cauto perché la distrazione c’è e non si vogliono correre rischi con uno “scattista” come il nigeriano, ragion per cui una valutazione più approfondita si avrà solo all’inizio della prossima settimana" si legge sulla rosea..