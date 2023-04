Gazzetta - Osimhen sta bene, il Napoli ancora no: col Verona si doveva fare di più

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l'Hellas Verona in casa e si fa accorciare dalla Lazio in classifica, pur rimanendo a distanza di sicurezza.

Ma la notizia più bella è il rientro di Victor Osimhen, che nel finale ha dato segnali positivi in vista della Champions League col Milan. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport: