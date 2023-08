Gazzetta - Osimhen via da Napoli l'anno prossimo? Spunta nuova ipotesi per rinnovo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, fra i sussurri c’è anche l’ipotesi di un accordo per una partenza ritardata, con un contratto “ponte”

C'è una novità legata al futuro di Victor Osimhen. Come scrive La Gazzetta dello Sport, fra i sussurri c’è anche l’ipotesi di un accordo per una partenza ritardata, con un contratto “ponte”. Osimhen firmerebbe un contratto da 7 milioni netti più bonus per avvicinarsi agli 8 e il presidente De Laurentiis gli lascerebbe interamente la cifra che dovrà rinegoziare a fine anno con lo sponsor tecnico. In base a questo accordo Victor potrebbe lasciare Napoli la prossima stagione.