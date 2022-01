Gazzetta - Ospina via, il Napoli ha deciso di puntare su Meret: pronto il rinnovo, cifre e dettagli

Alex Meret sorpassa David Ospina. Non per questa stagione, ma per le prossime. Stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole puntare sul portiere friulano, acquistato per 26 milioni nel 2018. In primis per il fattore età, e poi per l'investimento fatto. E così il colombiano potrebbe partire al termine di quest'annata, come scrive la Rosea:

"Meret ha un ingaggio annuale sul milione di euro. La trattativa per il rinnovo sta già preparando altre cifre (tra i 2 e i 2,5 milioni), ma sempre contenute in quel limite fissato nella nuova media degli ingaggi: non oltre i 3,5 a stagione. Per rinnovare Meret chiede anche garanzie sul posto da titolare ed è chiaro che questo discorso investa pure quello del rinnovo, ritenuto comunque improbabile, di Ospina".