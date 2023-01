Gazzetta - Premiato chi gioca: manita ad Allegri! C'era solo fortuna nelle ultime vittorie

Lo scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport per raccontare dello straordinario successo per 5-1 del Napoli, definito "meraviglioso"

"Ha ragione Allegri quando spiega che il calcio è semplice e che troppi scienziati lo complicano. Ma dimentica che, ridotto alla più essenziale semplicità, il calcio dice questo: chi gioca meglio, vince", scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport per raccontare dello straordinario successo per 5-1 del Napoli, definito "meraviglioso, che non ha avuto bisogno di fare pretattica, né di cambiare modulo in corsa, sempre uguale a se stesso, forte del proprio gioco e del proprio stile, come l’Ajax di Cruijff, il Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola e tutte le grandi della storia. Non ha avuto bisogno di spendere una sola ammonizione contro la fisicità della Juve. Ha bastonato con la bellezza, con la tecnica e con la generosità.