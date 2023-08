Gazzetta - Pressing Coni e Governo inutile, ADL vuole la clausola per liberare Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale è un giocattolo costoso. Per prendersela Luciano Spalletti, c.t. scelto dalla Federcalcio, dopo le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini, dovrebbe pagare 2 milioni e 625 mila euro, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla famosa clausola da pagare ad Aurelio De Laurentiis: "Risolto il contratto con un anno d’anticipo, Spalletti si è impegnato con il suo ex club per restare fermo un anno. In caso si mancato rispetto dell’impegno, scatta appunto la clausola e la penale, calibrata così: 3 milioni all’atto delle firme, il 30 giugno, e quota di 250 mila euro a scalare ogni mese, per arrivare a zero il prossimo 30 giugno. Oggi liberare Spalletti costa, appunto, 2 milioni e 625 mila euro.

Il Napoli si è tutelato per non ritrovarsi contro il proprio ex allenatore. Su questa atipicità poggiano e strategie del presidente Federale confortato da alcuni pareri legali: l’Italia non è un club, non giocherà contro il Napoli, perciò viene meno il regime di «concorrenzialità». L’ interpretazione del Napoli prescinde dallo status di «concorrente»: se Spalletti torna in panchina e non rispetta l’anno di stop concordato, infrange comunque la clausola e quindi deve pagare la penale. E la deve pagare lui e nessun altro. Altro punto chiave: il contenzioso non è tra il Napoli e la Federcalcio, tra De Laurentiis e Gravina, ma tra De Laurentiis e Spalletti.

Gravina non intende dare un euro a De Laurentiis. E De Laurentiis, nel tardo di pomeriggio di ieri, ha ribadito con fermezza la sua posizione: vuole tutti i soldi che gli spettano per contratto e non farà sconti. Non hanno fruttato le pressioni e le mille telefonate piovute in giornata da Coni e istituzioni varie per indurre ADL a più miti consigli",