Gazzetta - Primato dopo tre mesi, che risposta! Nessuno come Spalletti nel 2022

TuttoNapoli.net

Primato ritrovato dopo dicembre e show di Spalletti in termini di punti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli dopo il successo contro la Lazio: "All’ultimo respiro il Napoli azzecca il tiro da biliardo con Fabian Ruiz e balza in testa alla classifica (con il Milan) dove mancava dal 4 dicembre. E domenica al Maradona arrivano i rossoneri. Il 2022 sorride a Luciano Spalletti che ha conquistato più punti di tutti (18) e ritrova la sua squadra nel momento più delicato, dopo la sbandata in Sardegna e la sbornia catalana. Il modo in cui arriva questo successo è una risposta forte degli azzurri al campionato e alle milanesi".