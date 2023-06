Gazzetta - Primi approcci per Baldanzi: è un pallino di ADL da tempo, la richiesta dell'Empoli

Dopo aver acquistato Giacomo Raspadori lo scorso anno, adesso Aurelio De Laurentiis vorrebbe fare un investimento su Tommaso Baldanzi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il Napoli studia un altro colpo italiano anche sul mercato che sta per cominciare. Dopo aver acquistato Giacomo Raspadori lo scorso anno, adesso Aurelio De Laurentiis vorrebbe fare un investimento su Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli messosi in mostra nell'ultima Serie A e anche al Mondiale Under 20. E' un pallino del presidente azzurro, scrive La Gazzetta dello Sport:

"Certo, il ragazzo di Poggibonsi dovrà irrobustirsi fisicamente e anche provare ad adattarsi a ruoli diversi, a certi livelli. Parliamo comunque di ottime qualità di base nella tecnica e nella velocità per poterlo trasformare in una mezzala offensiva o anche in un esterno d’attacco. Si tratterebbe comunque di uno di quegli investimenti di prospettiva che piacciono tanto al presidente del Napoli, per valorizzare il proprio parco giocatori, oggi fra i più preziosi e invidiati a livello internazionale. I rapporti fra De Laurentiis e il collega Corsi sono stati sempre ottimi e dunque intavolare una trattativa non sarà complicato, quando il momento sarà ritenuto opportuno. Degli approcci ci sono già stati".