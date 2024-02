Gazzetta - Priorità Kvaratskhelia: presto ADL chiamerà agenti per il rinnovo

La priorità per il Napoli diventa Khvicha Kvaratskhelia, che guadagna 1,4 milioni (fino al 2027), nulla se rapportato a ciò che ha fatto lo scorso anno

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ora Kvara e il suo agente aspettano una chiamata per discutere di rinnovo e adeguamento, come promesso da De Laurentiis mesi fa. E il Napoli stesso sa di dover alzare l’ingaggio (da 3 milioni a salire) per blindare il suo gioiello. La chiamata è in arrivo, per cominciare la contrattazione e magari arrivare alla fumata bianca per l’estate.