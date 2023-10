Gazzetta - Quanto vale Napoli-Milan per Garcia! Battendolo tornerebbe stabile in panchina

Questa volta, alla decima di campionato, la partita vale almeno quanto a quelle dell'annata passata. Soprattutto per Rudi Garcia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Milan, nuovo episodio. Lo scorso anno azzurri e rossoneri si sfidarono quattro volte tra campionato e Champions League e la formazione di Spalletti sorrise una sola volta. Questa volta, alla decima di campionato, la partita vale almeno quanto a quelle dell'annata passata. Soprattutto per Rudi Garcia e per la sua posizione sulla panchina partenopea. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"La partita del Maradona vale molto di più di una decima giornata di andata. E’ già un bivio importante, una finestra sul futuro. Le due sconfitte e i due pareggi, che hanno attardato il Napoli in classifica, hanno complicato di brutto l’inserimento di Rudi Garcia, subito processato da una piazza diventata esigente e finito sotto il microscopio scettico di De Laurentiis. La ripartenza di Verona (3-1), dopo il tonfo con la Fiorentina, e la vittoria di Berlino in Champions hanno rinfrescato l’aria e stimolato l’ipotesi di una striscia vincente per risalire. Battere il Milan, vendicare il 4-0 del campionato scorso, mai digerito, portandosi a un solo punto dai rossoneri, darebbe forza all’ipotesi e stabilità a Garcia".