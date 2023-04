Gazzetta - Raspadori non preoccupa: cosa filtra da Castel Volturno

Se Osimhen e Simeone preoccupano per domani, non ci sono rischi o paure per la presenza di Raspadori

Se Osimhen e Simeone preoccupano per domani, non ci sono rischi o paure per la presenza di Raspadori. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sull’azzurro non ci sono particolari preoccupazioni. Nel senso che, dopo un mese di stop, ha giocato due partite (non intere) a distanza di cinque giorni e dunque staff medico e tecnico hanno optato per un ulteriore giorno di scarico. Ma tutti sono tranquilli, oggi Jack sarà integrato e dunque resta l’unica risorsa nel ruolo.