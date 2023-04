Gazzetta - Rebus attacco, Osimhen recupera o no? C'è una sensazione a Castel Volturno: le ultime

E' questo il dubbio principale di Luciano Spalletti in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: schierare o no Osimhen?

"Una margherita da sfogliare petalo dopo petalo fino a mercoledì e forse anche oltre: Osimhen sì, Osimhen no". E' questo il dubbio principale di Luciano Spalletti in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: schierare o no Victor Osimhen? Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è più probabile che l'ex Lille salti l'andata:

"Inutile nascondersi dietro un dito, la bilancia di questa sfida nei quarti può pendere da una parte o dall’altra sulla presenza del nigeriano cannoniere assoluto in campionato e protagonista anche in Champions (4 gol come Giroud). Anche nell’allenamento di ieri Victor ha svolto la seduta da solo in palestra, correndo sul tapis roulant. «Ma una cosa è una corsa semplice, un’altra dare corpo e intensità agli scatti» spiega un Luciano Spalletti molto attento a ogni sfumatura nel lavoro del centravanti, che fosse per lui avrebbe voluto giocare anche a Lecce. Ma qui in ballo c’è la stagione intera, un’eventuale - malaugurata - ricaduta comprometterebbe il resto della stagione per il capocannoniere (25 gol stagionali).