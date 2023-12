Gazzetta - Rinnovo Kvaratskhelia, tutto tace: l'agente ha capito una cosa di ADL

Kvaratskhelia non rinnova ancora. Non risulta alcuna conversazione né col Napoli né con Mamuka Jugeli, il suo procuratore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia non rinnova ancora. Non risulta alcuna conversazione né col Napoli né con Mamuka Jugeli, il suo procuratore. Ha capito che per trattare con De Laurentiis è opportuno non forzare la mano.

Ci aveva provato, indirettamente, con una permanenza a Napoli alla fine di agosto, assistendo anche alle prime uscite in campionato, nella speranza che il presidente lo ricevesse. Sarebbe bastato anche che in via informale si fossero immaginati i termini di un nuovo accordo. Non solo non c’è stato l’incontro, ma il club si è anche sentito in diritto di smentire ogni notizia sulla trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.