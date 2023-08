Gazzetta - Rinnovo Osimhen, altro incontro-fiume nella notte! Parti più vicine: i dettagli

Altro summit-fiume con il presidente Aurelio De Laurentiis per provare a raggiungere l'accordo per il prolungamento contrattuale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro, altro incontro. L'ennesimo, per arrivare al tanto agognato rinnovo di contratto. L'agente di Victor Osimhen è ancora in ritiro e ieri è rimasto fino a tardi nel quartier generale azzurro di Rivisondoli. Altro summit-fiume con il presidente Aurelio De Laurentiis per provare a raggiungere l'accordo per il prolungamento contrattuale. A riferirlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport:

"Il nodo resta la clausola, che potrebbe anche essere doppia: una per l’Europa e uno per l’Arabia. Già, perché il sogno di Victor resta la Premier League e la possibilità di consacrarsi nel campionato più importante del mondo. E poi anche per cautelarsi in caso di nuovo maxi rilancio dell’Al Hilal. Perché finora gli arabi hanno fatto vacillare Osimhen, con una proposta di triennale da 40 milioni a stagione più cinque di bonus, ma non si sono mai lontanamente avvicinati al famoso “duecentino” richiesto da De Laurentiis".