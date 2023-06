Gazzetta - Rinnovo Osimhen congelato per non creare attriti: si aspetta la maxi-offerta per l'addio

GIOVANILI UFFICIALE - AL VIA L'EUROPEO U19, I CONVOCATI DELL'ITALIA: NESSUN AZZURRINO PRESENTE Il ct dell’Italia Under 20 Alberto Bollini ha diramato l’elenco dei 20 convocati per l’Europeo di categoria che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio. Il ct dell’Italia Under 20 Alberto Bollini ha diramato l’elenco dei 20 convocati per l’Europeo di categoria che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio. LE ALTRE DI A JUVE, IDEA NANDEZ PER IL CENTROCAMPO: L’URUGUAIANO PIACE ANCHE AL NAPOLI Nelle ultime ore è emerso anche il profilo di Nahitan Nandez del Cagliari, giocatore accostato negli ultimi giorni anche al Napoli. Nelle ultime ore è emerso anche il profilo di Nahitan Nandez del Cagliari, giocatore accostato negli ultimi giorni anche al Napoli.