Gazzetta - Rischio chiusura totale settore ospiti Napoli e Roma fino a fine stagione

Quali saranno le misure scelte dopo gli scontri ultras di domenica? Nulla è stato ancora deciso

TuttoNapoli.net

Quali saranno le misure scelte dopo gli scontri ultras di domenica? Nulla è stato ancora deciso. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nelle prossime settimane ci sarà un giro di vite e già oggi nella riunione del Comitato di analisi per la sicurezza sarà possibile avere qualche indicazione in più. In particolare, fra le ipotesi c’è quella di divieti, parziali o totali, dei trasferimenti delle due tifoserie coinvolte negli incidenti di domenica. Un’ipotesi per ora da valutare e che non ha un arco temporale di riferimento".