Gazzetta - Samardzic ma non solo: per Hojbjerg gli Spurs aprono al prestito, i dettagli

Il Napoli ora punta tutto sul mercato per rialzarsi, come preannunciato da Aurelio De Laurentiis. La priorità è il centrocampo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ora punta tutto sul mercato per rialzarsi, come preannunciato da Aurelio De Laurentiis. La priorità è il centrocampo, in virtù della cessione di Elmas, della partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa e, guardando alla prossima stagione, del possibile addio di Zielinski a parametro zero. Per questo il presidente ha intensificato i dialoghi con l'Udinese per Samardzic, che può essere il primo colpo. Ma non l'unico, visto che di centrocampisti ne dovrebbe arrivare due. E l'altro nome caldo è Hojbjerg, come si legge su La Gazzetta dello Sport:

"Boubakary Soumaré del Siviglia (ma proprietà Leicester) è un’idea: corsa e muscoli al servizio della squadra e voglia di mettersi in mostra dopo un avvio di stagione non esaltante. Le cifre, però, sono proibitive e anche per questo il Napoli ha sondato il Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg, nazionale danese dalla forte personalità. Le caratteristiche non sono quelle di Anguissa, ma Hojbjerg ha qualità ed esperienza a sufficienza per dare la scossa. Nelle ultime ore c’è stata una apertura del Tottenham al prestito con diritto di riscatto, resta da convincere il giocatore che ha un ingaggio alto e preferirebbe un trasferimento definitivo".