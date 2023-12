Gazzetta - Samardzic, si può: ADL disposto a trattare su cifre della cessione all'Inter (poi sfumata)

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul possibile innesto a centrocampo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sostenibilità, futuribilità, talento, esperienza. L’operazione che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli risponde a tutti i requisiti fissati da Aurelio De Laurentiis nella politica aziendale". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul possibile innesto a centrocampo: "Ed è proprio la fattibilità dell’affare a renderlo sempre più consistente. La società, d’altronde, deve intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Elmas, che nei prossimi giorni sarà annunciato come nuovo giocatore del Lipsia.

Ad agosto l'Inter aveva raggiunto un’intesa con una valutazione complessiva di 22,5 milioni di euro, così suddivisi: 4,5 per il prestito oneroso pagati di fatto con la cessione di Fabbian (che poi è saltata), 16 per l’obbligo di riscatto e 2 di bonus. Il giocatore avrebbe percepito 2 milioni a stagione per cinque anni. Samardzic aveva anche sostenuto le visite mediche insieme ad Audero, prima che il corto circuito nei rapporti tra i nerazzurri, Rafaela Pimenta e il padre del serbo sfociasse in un nulla di fatto. Quindi, se si ragionerà sugli stessi importi, De Laurentiis sarà ben disposto a parlarne".