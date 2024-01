Gazzetta - Samardzic, siamo ai dettagli col papà: sarà il primo colpo del 2024

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo colpo di mercato del Napoli dovrebbe essere Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese, in estate a un passo dalla firma con l’Inter. L’operazione non andò a buon fine perché il padre del giocatore, col ragazzo già a Milano a sostenere le visite mediche, cambiò le carte in tavola, chiedendo una commissione diversa.

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fatto che da ieri anche papà Mladen Samardzic abbia cominciato a trattare con il napoli, è una implicita ammissione che la trattativa procede in maniera spedita e che siamo quindi all’ultimo chilometro. Che non vuol dire necessariamente che l’affare sia chiuso, però tutti sono al lavoro per chiudere quanto prima