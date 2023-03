Gazzetta - Sconfitti ma vivissimi: Spalletti aveva ragione ed è tranquillo, i numeri stanno con lui

"I dati e le percezioni non sempre collimano e invece Luciano Spalletti analizzando quanto accaduto venerdì con gli strumenti che oggi utilizzano gli allenatori per valutare la prestazione di squadra ha avuto conferma di ciò che i suoi occhi avevano visto dalla panchina: il Napoli contro la Lazio non ha offerto una prestazione al di sotto di quelle fornite fin qui, piuttosto è mancata quella “pulizia tecnica” che ha contraddistinto gli azzurri in stagione. Di conseguenza, proprio quegli uomini che fanno la differenza nel palleggio e nell’uno contro uno (vale a dire Lobotka e Kvaratshelia) sono stati quelli un po’ più appannati rispetto al solito".