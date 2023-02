Gazzetta - Scudetto già vinto, ora obiettivo 102 punti di Conte: la media è superiore!

Il Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport, ha praticamente già vinto lo Scudetto e per continuare a correre deve trovare nuovi stimoli

"E' diventato un viaggio nel tempo. Correndo a velocità siderale, il Napoli si è improvvisamente trovato nuovi avversari. L’Inter di Inzaghi, che è l’inseguitrice più vicina (si fa per dire) con 18 punti di distacco in attesa della sfida di oggi a Bologna, non può essere considerata una rivale diretta. Così come non lo sono la Roma di Mourinho e il Milan di Pioli e non lo sarebbe la Juve di Allegri anche senza la penalizzazione". E allora contro chi correre? Il Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport, ha praticamente già vinto lo Scudetto e per continuare a correre deve trovare nuovi stimoli, andandoli a ricercare nei record da battere in questa Serie A. Analizzando la vittoria del Castellani, la Rosea si esprime così: