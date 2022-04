Gazzetta - Sempre più difficile che Mertens resti: si punterà sui giovani e c'è già un obiettivo

TuttoNapoli.net

Non è ancora scritto il futuro di Dries Mertens, ma ogni giorno che passa diminuiscono le speranze dei tifosi di vederlo ancora con la maglia del Napoli nella prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Che Mertens resti in azzurro diventa sempre più complicato. Non tanto per volontà di Dries ma per scelta del club di voltare pagina e puntare sui giovani. Fra questi nel mirino c’è l’ivoriano Junior Traore del Sassuolo".