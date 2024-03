Gazzetta - Senza anima e carattere: con l'Atalanta è una resa totale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta che sa di resa definitiva. E di addio alla Champions League. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport all'indomani del k.o. con l'Atalanta: "Il Napoli ha masticato il successo, ma non ne sente più il sapore. Anche se è la prima sconfitta in campionato nella gestione Calzona, ha il significato di una resa. Totale. La vittoria serviva per scavalcare l’Atalanta e per non scendere del tutto dal treno che corre verso la nuova Champions. Invece ai 50 mila del Maradona è stata proposta una prestazione avvilente da una squadra che non ha più un’anima e neanche un carattere.

Un gruppo che viene fischiato e sbeffeggiato, tanto che neanche la contestazione fuori monta feroce. E’ Pasqua, non si esagera, e poi la conclusione non è una sorpresa, pesando tutta l’annata, i tre allenatori, gli sbagli e gli obblighi dovuti al presidente, tipo Zielinski in castigo, come se servisse a modificare la sua partenza per l’Inter".