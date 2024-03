Gazzetta - Senza Champions sarà rivoluzione: via i migliori e addio Calzona

TuttoNapoli.net

Un Napoli fuori dalle competizioni più danarose, dalla Champions di oggi e di domani, e di conseguenza dal Mondiale per club, indurrebbe De Laurentiis - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - a una rivoluzione francescana, con la cessione dei migliori pezzi d’argenteria. E per quanto Calzona sia l’uomo giusto, benvoluto, munito di conoscenze forti, acquisite con anni di lavoro e di studio nell’ombra, non siamo sicuri che l’operazione Napoli anno zero lo risparmierebbe.