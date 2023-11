Gazzetta - Sorpresa Mazzarri: out Anguissa, scelto il suo sostituto

Il tecnico, in pratica, potrà visionarlo esclusivamente per la rifinitura odierna e una sola seduta per logica non dovrebbe essere sufficiente

Il rientro tardivo - ma previsto - di Frank Anguissa, che ieri non era presente al centro sportivo di Castel Volturno per la sessione mattutina, lo mette in seria discussione alla vigilia della sfida con l’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando delle scelte di Mazzarri.

Il tecnico, in pratica, potrà visionarlo esclusivamente per la rifinitura odierna e una sola seduta per logica non dovrebbe essere sufficiente per schierarlo titolare al Gewiss Stadium. Al suo posto è pronto Cajuste, il sostituto naturale per caratteristiche e ruolo, che invece è stato tra i primi a tornare tre giorni fa.