Gazzetta - Sousa sogna il Napoli, ADL temporeggia: un motivo frena il patron

Paulo Sousa sogna il Napoli, De Laurentiis frena: non vuole rompere definitivamente i rapporti con una società amica. Così scrive sulla questione allenatore l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il portoghese sarebbe felicissimo di insediarsi a Napoli, su quella che sarebbe la panchina più prestigiosa della sua carriera, e c’è ottimismo tra i membri del suo entourage affinché De Laurentiis approfondisca il discorso in modo più concreto, per quanto il presidente invece in questo momento preferisca temporeggiare. Anche perché ci sarebbe la questione relativa ai rapporti con una società amica, un aspetto che ha già sconsigliato in precedenza un contatto con Italiano per salvaguardare le relazioni con la Fiorentina. Ci saranno altri sondaggi, dunque, ma non è detto che proseguano finché non si sarà esaurita la lista dei quaranta candidati".