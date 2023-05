Gazzetta - Spalletti, resta il gelo: possibile incontro con ADL in settimana

Il tecnico, spiega la rosea, vuole un confronto con il presidente sul futuro ed è possibile un incontro in settimana.

"Spalletti, resta il gelo". Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio dedicato al Napoli, con la rosea che nutre forti dubbi sulla permanenza in panchina del tecnico che ha regalato al club il suo terzo scudetto della storia. Il tecnico, spiega la rosea, vuole un confronto con il presidente sul futuro ed è possibile un incontro in settimana.

"La sensazione è che nessuno abbia voglia di rovinare la bellissima festa, per rispetto prima di tutto della gente. Perché le parole di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli lasciano qualche dubbio sul fatto che nella prossima stagione possano ancora essere allenatore e direttore sportivo del Napoli. Le loro frasi sono diplomatiche, molto attente e rispettose, ma finiscono per creare quesiti cui i diretti interessati non sono intenzionati a rispondere, per ora.

Spalletti dopo essersi sfogato nella notte scudetto («che rinnova il contratto il presidente deve dirlo a me, non a voi. Facile parlare di Champions da vincere...») stavolta depone la spada e usa il fioretto: «Con la società il dialogo è continuo. Questa squadra va vista in profondità per essere migliorata nei particolari. E Giuntoli sta lavorando per questo"