Gazzetta - Stavolta il Napoli ha tirato in porta: è bastato questo per vincere

"Stavolta il Napoli ha tirato in porta, non come con la Lazio: è bastato per vincere, anche se ha sofferto". Così analizza l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la vittoria, arrivata nei minuti finali, del Napoli contro l'Hellas di Baroni: "Non è stato il gioco continuo e superiore a farlo prevalere, bensì le qualità di alcuni calciatori fra cui quelli presi, in estate o adesso, per evitare un ulteriore tracollo. Bisogna accontentarsi. Il successo è arrivato con una perla del solista Kvara e grazie anche ai cambi di Walter Mazzarri.

Dunque Kvaratskhelia leader vincente ritrovato, Ngonge acquisto che sembra già in buona sintonia almeno con la porta (anche se la Lega trasforma poi la sua rete in autogol di Dawidowicz), Mazzocchi importante nelle due segnature, pur se sovrastato in quella dell’Hellas. Lindstrom da misteriosa riserva a delizioso assist-man. Ecco la lettura di una partita tra alti e bassi".