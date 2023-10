Gazzetta su Raspadori: "Anche con Garcia è una riserva e quando gioca lo fa fuori ruolo"

Rudi Garcia ha ereditato la condizione di riserva di lusso del ragazzo e non ne ha cambiato lo status

Rudi Garcia ha ereditato la condizione di riserva di lusso di Giacomo Raspadori e non ne ha cambiato lo status. Soltanto 3 presenze da titolare finora su 9 possibili e in zone del campo dove l’azzurro non si sente troppo a suo agio: lui si considera prima punta, dove si muove però l’irrinunciabile Osimhen. Per talento e dedizione, Raspadori non merita però di restare in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.