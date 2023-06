Gazzetta su rinnovo Osimhen: "ADL lo valuta 120 mln, agente chiederà ingaggio a cifre diverse"

Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al futuro del centravanti, con un incontro in programma tra De Laurentiis e l'agente.

"Il quid sta proprio in questo, perché se De Laurentiis valuta almeno 120 milioni di euro il proprio centravanti, l’agente ne dedurrà che anche sul nuovo ingaggio bisognerà ragionare su cifre completamente diverse. Ancora il club non ha palesato la propria offerta ma immaginiamo, visto che attualmente il centravanti percepisce 4,5 netti (oltre ai bonus) ci si possa spingere intorno ai 6 milioni non di più. Anzi a dire il vero sarebbero già abbastanza fuori della policy aziendale che il Napoli si è dato, raggiungendo ottimi risultati in campo e a bilancio".