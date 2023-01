Gazzetta su Spalletti: "Mai vinto scudetto, ma lo merita! Occasione così non gli capiterà più"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Spalletti alla vigilia della gara contro l'Inter

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Spalletti alla vigilia della gara contro l'Inter: "Luciano Spalletti va per i 64 anni, li compirà il 7 marzo, e non ha ancora vinto uno scudetto, nel senso del campionato italiano. Ne ha vinti due in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, ma non è la stessa cosa. Dei grandi tecnici della sua generazione – per esempio i coetanei Ancelotti e Sarri – è uno dei pochi a non esservi riuscito.