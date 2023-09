Gazzetta sui sorteggi: "Real è già agli ottavi, ma il Napoli non può temere Braga e Union"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così i sorteggi Champions col Napoli che se la vedrà nel gruppo C con Real, Braga e Union

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così i sorteggi Champions col Napoli che se la vedrà nel gruppo C con Real, Braga e Union: "Sorteggio terribile per Pioli, con Mbappé e l’ex Tonali sulla strada degli ottavi, ma non impossibile. Meglio è andata all’Inter, che ritrova il Benfica e deve guardarsi dalla Real Sociedad. Ancora meglio al Napoli che ha il Real Madrid, è vero, ma non può temere Braga e Union Berlino. E tutto sommato sorride anche la Lazio che incrocia l’Atletico ma dovrebbe giocarsi il secondo posto con il Feyenoord".

Poi il quotidiano aggiunge: "Non è neanche quotato un Real fuori ai gruppi: un posto è assicurato, ma anche due considerato che Braga e Union non dovrebbero impensierire i grossi calibri".