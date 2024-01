Gazzetta - Supercoppa, che tristezza: curve vuote, cornice da Serie D e dato choc sugli spettatori

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport inaugura il commento della vittoria del Napoli così con Luigi Garlando

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport inaugura il commento della vittoria del Napoli così con Luigi Garlando: "Che tristezza le due curve quasi vuote, i seggiolini nudi. Per l’ufficialità: 9.762 spettatori, per l’evidenza non più di 6 mila. Una cornice da campionato dilettantistico. In un angolo della tribuna, un gruppetto di pseudo-tifosi napoletani, malinconici come il loro fumogeno che, al termine, hanno pure mostrato una bandiera offensiva. A match iniziato, le tv della tribuna stampa trasmettevano Palestina-Emirati di Coppa d’Asia. Ha senso volare per migliaia di km per esporre il calcio italiano in questo modo?".