Gazzetta - Tamburi, megafoni e bandiere tornano col Verona? Ma zero deroga sulle leggi

Come andrà a finire la diatriba tifosi-società in vista delle prossime partite? Come scrive La Gazzetta dello Sport, una risposta ufficiale non c’è, ma alcuni fatti lasciano pensare a una possibile soluzione. O comunque a un ritorno verso la normalità. Gli ultrà hanno fatto regolare richiesta alle autorità per portare in curva tamburi, megafoni e bandiere. Ed è possibile che ciò già accada per la partita di domani contro il Verona.