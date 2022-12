Gazzetta - Test utilissimo per Spalletti: le indicazioni tratte da Napoli-Villarreal

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che vede il bicchiere mezzo pieno e si sofferma sulle indicazioni tratte da Luciano Spalletti

"È stato un test utilissimo per gli allenatori. Perché al di là dei sistemi di gioco, conta l’atteggiamento ed entrambe le squadre giocano molto alte e aggressive. Per cui si sta dentro un flipper a velocità notevole, che avrà dato ottime indicazioni a Luciano Spalletti, sulle condizioni dei singoli e anche sugli aspetti tattici". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , che vede il bicchiere mezzo pieno e si sofferma sulle indicazioni tratte da Luciano Spalletti dopo la prima sconfitta in amichevole, al Maradona, contro il Villarreal:

"Per una volta il tecnico toscano torna al 4-2-3-1 per tenere Raspadori molto vicino a Osimhen, a destra c’è Elmas (Politano ha un affaticamento e Lozano rientra oggi), a sinistra si rivede al Maradona dopo quasi due mesi Kvaratskhelia. Il georgiano è ancora indietro con la condizione, ma non c’è nessuna preoccupazione visto che siamo a 18 giorni dalla sfida con l’Inter. E poi nel finale il gol gli dà nuova linfa e un suo colpo di tacco, per poco non lancia in rete Simeone. Per il resto il Napoli soffre un po’ troppo le verticalizzazioni spagnole perché Ndombele - affiancato a Lobotka - è ottimo nell’aggressione e nella riconquista del pallone, un po’ meno a tenere la posizione e sulle marcature preventive. E così i centrali difensivi soffrono".