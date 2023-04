Gazzetta - Toscani diversi, Spalletti e Allegri non si sono mai amati: quante battutine!

Juventus-Napoli è anche la sfida tra due dei migliori allenatori del nostro campionato e La Gazzetta dello Sport racconta del loro rapporto burrascoso.

Massimiliano Allegri da Livorno, Luciano Spalletti da Certaldo, entrambi toscani ma con caratteri completamente diversi. Juventus-Napoli è anche la sfida tra due dei migliori allenatori del nostro campionato e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta del loro rapporto burrascoso, ma sempre col sorriso:

"C'eravamo poco amati. Diversamente toscani: uno da scoglio, spigoloso, pungente, salace. L’altro da campagna, verace, teatrale, con un modo di pensare e parlare tutto suo, a volte complicato da capire. Diversamente giocatori, diversamente allenatori. Diversi in quasi tutto, tranne che nell’ironia, nella furbizia e nel talento. No, Massimiliano Allegri, prima Acciuga e poi conte Max, e Luciano Spalletti, semplicemente Luciano, non si sono mai amati. E quando hanno dichiarato la simpatia l’uno nei confronti dell’altro, seguiva sempre qualche battuta ironica, sarcastica, a volte cattiva. Chissà, avrebbero potuto anche essere amici, perché a volte le differenze uniscono, se non ci fosse stata di mezzo la rivalità nel pallone".