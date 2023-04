Gazzetta - Tre big su Osimhen, ADL spara altissimo e spera di convincerlo a rinnovare

Futuro in bilico per Victor Osimhen. Ci sono tre club che hanno mostrato un interesse più diretto e li citiamo in ordine alfabetico

TuttoNapoli.net Futuro in bilico per Victor Osimhen. Ci sono tre club che hanno mostrato un interesse più diretto e li citiamo in ordine alfabetico: Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain. Se poi qualcuno affonderà il colpo presentando un’offerta irrinunciabile lo scopriremo solo vivendo. Il presidente De Laurentiis ha fissato in 150 milioni il prezzo del suo cartellino e spera ancora di convincere Victor e il suo entourage di prolungare il contratto con il Napoli. Al tempo stesso il giocatore sta bene al Napoli e vuole migliorarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.