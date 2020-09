Gazzetta - Ultimatum del City ad ADL: offerta definitiva per Koulibaly (che non sarà più ritoccata)

Il Manchester City ha posto un ultimatum: se entro il 15 settembre non avrà una risposta positiva virerà su altri obiettivi. Si parla di Kalidou Koulibaly e della trattativa con il club di Pep Guardiola sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di fare il punto su un affare che sta diventando sempre più complicato.

"L’offerta degli inglesi, comprensiva di bonus, sfiora i 65 milioni di euro. A De Laurentiis non bastano e c’è da pensare che l’aut aut inglese stimoli il guerriero Aurelio pronto allo “sfanculamento”, come ieri ha fatto pubblicamente per Uefa e Fifa. Ramadani (agente di Koulibaly, ndr) ormai conosce molto bene il presidente e cercherà di convincerlo ad accettare l’offerta inglese, che non sarà più ritoccata" scrive la rosea.