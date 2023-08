Gazzetta - Zielinski, accordo ad un passo con l'Al Ahli: indizio dall'allenamento

L'Al Ahli ha formulato una ricchissima proposta a Piotr Zielinski, giocatore di lunga milizia azzurra che viene dato però vicino ai saluti.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Al Ahli ha formulato una ricchissima proposta a Piotr Zielinski, giocatore di lunga milizia azzurra che viene dato però vicino ai saluti. Il polacco potrebbe dunque accettare l’offerta e il Napoli avere quanto si proponeva di ottenere dall’affare. Ieri, per la verità, Zielinski si è allenato regolarmente anche se, a differenza di Osimhen, è parso più pensieroso, assorto forse in qualche ragionamento relativo alla possibile fine della sua lunga esperienza in azzurro. Le tre parti, però, sarebbero vicine all’accordo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

