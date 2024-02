Gazzetta - Zielinski, ADL si sente tradito dopo i no estivi: giocherà solo se necessario

In estate, quando le parti si sono sedute al tavolo per il rinnovo, non sembrava complicato trovare una quadra. Ma un certo punto qualcosa si è rotto

Napoli e Zielinski hanno cominciato ufficialmente ieri il percorso - inevitabile - che porterà alla separazione a fine anno, scrive la Gazzetta dello Sport in merito agli ultimi mesi in azzurro del centrocampista polacco, ormai da separato in casa. Aurelio De Laurentiis si è sentito tradito - spiega il quotidiano - dopo che in estate il polacco aveva rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita che gli avrebbe garantito un ricchissimo ingaggio, ma avrebbe anche permesso al Napoli di incassare e reinvestire sul mercato.

In estate, quando le parti si sono sedute al tavolo per parlare di rinnovo, non sembrava complicato trovare una quadra. Ma un certo punto qualcosa si è rotto. In maniera irrecuperabile. Zielinski non è fuori rosa: "giocherà se sarà necessario, ma non potrà più farlo in Europa. Una scelta voluta dalla società, vista la situazione contrattuale, ma che rischia di avere ripercussioni anche sulla squadra e sull’ambiente. Zielo è uno dei veterani del gruppo, ha un peso all’interno dello spogliatoio e un ruolo chiave in campo".